GRABADO el 10-09-2025

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ miente en la ONU y la JNJ protege a GINO RÍOS Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Bienvenidos a Arde Troya

La JNJ le da oxígeno a Gino Ríos.

El Jurado Nacional de Justicia busca suspender a la Fiscal de la Nación

Jueces dicen next a la ley de amnistía.

Juan José Santiváñez se va a la ONU a contar cuentos de hadas.

Y en Nepal ¡boom! el Congreso arde en llamas.



La política peruana nunca decepciona porque siempre encuentra la forma de decepcionarnos más.



LaRepública

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

