GRABADO el 30-09-2025

Señor de los Milagros 2025: confirman fechas y rutas de la procesión LR

El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima en octubre y noviembre de 2025. La Hermandad confirmó las fechas oficiales de la procesión más multitudinaria del país. Serán 6 salidas, comenzando el 4 de octubre y finalizando el 1 de noviembre. En este video te contamos todos los detalles del cronograma, los puntos clave del trayecto y las avenidas que recorrerá el Cristo Moreno en su paso por el Centro de Lima.

