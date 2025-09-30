GRABADO el 30-09-2025

RETIRO AFP 2025: ¿Quiénes podrán solicitar hasta 4 UIT?

RETIRO AFP 2025: Desde el 21 de octubre, más de 8 millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán solicitar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/ 21,400), según el reglamento de la SBS. La medida aplica sin importar edad, empleo o condición previsional, y las solicitudes podrán realizarse entre el 21 de octubre y el 18 de enero de 2026 mediante canales digitales o presenciales. Los fondos se entregarán en hasta cuatro cuotas mensuales de 1 UIT, con la opción de desistir del proceso notificando a la AFP con 10 días de anticipación.



00:00 - 00:23 Se autoriza el retiro de la AFP

00:24 - 00:30 Apoya el canal

00:31 - 00:47 ¿Quiénes pueden retirar sus fondos?

00:48 - 01:03 A tener en cuenta

01:04 - 01:35 ¿Cómo se realizará el retiro?





afp retiroafp retiroafp4uit retiroafp comoretirarafp afpintegra afpprofuturo afpprima



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



LaRepública

afp

retiro afp

afp retiro 2025

afp retiro hoy 2025

retiro afp 2025

retiro afp

como retirar afp

cuando se retira la afp

como saco mi afp

cuanto tengo en mi afp

requisitos afp

Delincuentes armados asaltan a grupo de escolares en menos de 15 segundo EnVivoLR.

CURWEN CRITICA al FISCAL DE LA NACIÓN por querer eliminar Equipos especiales.

Tecnología y sostenibilidad en cada kilómetro.

CURWEN OPINA sobre POSIBLE INHABILITACIÓN a Martín Vizcarra CURWEN EN LA REPÚBLICA.

RETIRO AFP 2025: ¿Quiénes podrán solicitar hasta 4 UIT?.

¡LAS 10 DEL DÍA! Paro de transportes, Montesinos, cambios en PNP y más este 30 setiembre HLR.

Capturan al Chino Verde y a 19 presuntos miembros de red criminal en Trujillo EnVivoLR.

Exigen cadena perpetua para responsables de crimen de taxista youtuber EnVivoLR.

ATAQUE RUSO con DRONES MAT a familia entera en UCRANIA.

Señor de los Milagros 2025: confirman fechas y rutas de la procesión LR.

¡CONFIRMADO! VISA para EE. UU. costará 435 dólares desde octubre HLR.

Impactantes imágenes tras terremoto de 6,9 en Filipinas lr.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de septiembre de 2025 EnDirectoLR.

¡CATÁSTROFE! Tifón Bualoi deja DESTRUCCIÓN MASIVA en ASIA newslr.

Peruano sería el presunto autor de triple crimen en Argentina shorts lr.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.