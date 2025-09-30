GRABADO el 30-09-2025

ATAQUE RUSO con DRONES MAT a familia entera en UCRANIA

rusia rusiavsukraina ucrania

Un nuevo ataque ruso con drones en Ucrania dejó una escena de horror en la aldea de Chernechchyna, región de Sumy, donde una familia completa murió mientras dormía. El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue escalando con impactos devastadores en la población civil. Según autoridades ucranianas, el ataque con drones y misiles no da tregua, afectando especialmente a niños y comunidades enteras.

Mientras Putin, desde Moscú, anuncia el reclutamiento de 135 mil soldados, Ucrania, presidida por Zelenski, denuncia una ofensiva sin precedentes: 600 drones y 48 misiles en una noche. La guerra no solo deja víctimas, también genera incertidumbre global y un creciente debate sobre derechos humanos.



00:00 - 00:20 Nuevo ataque ruso dejó una familia ucraniana entera fallecida

00:21 - 00:33 El ataque en Ucrania ocurrió durante la noche

00:34 - 00:54 Rusia y Ucrania continúan con el intercambio de ataques

00:55 - 01:21Rusia anuncia nuevo reclutamiento de tropas



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



rusia ataca ucrania

rusia y ucrania lo ultimo hoy

familia fallecida ucrania

ucrania y rusia

ucrania vs rusia

guerra ucrania

Delincuentes armados asaltan a grupo de escolares en menos de 15 segundo EnVivoLR.

CURWEN CRITICA al FISCAL DE LA NACIÓN por querer eliminar Equipos especiales.

Tecnología y sostenibilidad en cada kilómetro.

CURWEN OPINA sobre POSIBLE INHABILITACIÓN a Martín Vizcarra CURWEN EN LA REPÚBLICA.

RETIRO AFP 2025: ¿Quiénes podrán solicitar hasta 4 UIT?.

¡LAS 10 DEL DÍA! Paro de transportes, Montesinos, cambios en PNP y más este 30 setiembre HLR.

Capturan al Chino Verde y a 19 presuntos miembros de red criminal en Trujillo EnVivoLR.

Exigen cadena perpetua para responsables de crimen de taxista youtuber EnVivoLR.

ATAQUE RUSO con DRONES MAT a familia entera en UCRANIA.

Señor de los Milagros 2025: confirman fechas y rutas de la procesión LR.

¡CONFIRMADO! VISA para EE. UU. costará 435 dólares desde octubre HLR.

Impactantes imágenes tras terremoto de 6,9 en Filipinas lr.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de septiembre de 2025 EnDirectoLR.

¡CATÁSTROFE! Tifón Bualoi deja DESTRUCCIÓN MASIVA en ASIA newslr.

Peruano sería el presunto autor de triple crimen en Argentina shorts lr.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.