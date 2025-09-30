GRABADO el 30-09-2025

Impactantes imágenes tras terremoto de 6,9 en Filipinas lr

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas la noche del martes, con epicentro en la provincia de Bohol y una profundidad de solo 10 kilómetros. El sismo causó pánico entre los pobladores y dejó daños materiales, especialmente en estructuras históricas como la iglesia de Bantayan.

Aunque no se reportaron víctimas mortales, sí hubo heridos y se mantiene la alerta por réplicas. Las autoridades descartaron riesgo de tsunami, pero recordaron que Filipinas es una de las zonas más sísmicas del planeta.



