GRABADO el 30-09-2025

Impactantes imágenes tras terremoto de 6,9 en Filipinas lr

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas la noche del martes, con epicentro en la provincia de Bohol y una profundidad de solo 10 kilómetros. El sismo causó pánico entre los pobladores y dejó daños materiales, especialmente en estructuras históricas como la iglesia de Bantayan.
Aunque no se reportaron víctimas mortales, sí hubo heridos y se mantiene la alerta por réplicas. Las autoridades descartaron riesgo de tsunami, pero recordaron que Filipinas es una de las zonas más sísmicas del planeta.

larepública terremoto filipinas earthquake philippines

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

00:00 - 00:10 Terremoto de 6,9 sacude Filipinas
00:17 - 00:30 ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Filipinas?
00:31 - 00:51 Descartan alerta de tsunami tras terremoto


terremoto en filipinas
filipinas lo ultimo
terremoto filipinas
filipinas terremoto
philippines earthquake today

Desde La República - LR+

Delincuentes armados asaltan a grupo de escolares en menos de 15 segundo EnVivoLR.

CURWEN CRITICA al FISCAL DE LA NACIÓN por querer eliminar Equipos especiales.

Tecnología y sostenibilidad en cada kilómetro.

CURWEN OPINA sobre POSIBLE INHABILITACIÓN a Martín Vizcarra CURWEN EN LA REPÚBLICA.

RETIRO AFP 2025: ¿Quiénes podrán solicitar hasta 4 UIT?.

¡LAS 10 DEL DÍA! Paro de transportes, Montesinos, cambios en PNP y más este 30 setiembre HLR.

Capturan al Chino Verde y a 19 presuntos miembros de red criminal en Trujillo EnVivoLR.

Exigen cadena perpetua para responsables de crimen de taxista youtuber EnVivoLR.

ATAQUE RUSO con DRONES MAT a familia entera en UCRANIA.

Señor de los Milagros 2025: confirman fechas y rutas de la procesión LR.

¡CONFIRMADO! VISA para EE. UU. costará 435 dólares desde octubre HLR.

Impactantes imágenes tras terremoto de 6,9 en Filipinas lr.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de septiembre de 2025 EnDirectoLR.

¡CATÁSTROFE! Tifón Bualoi deja DESTRUCCIÓN MASIVA en ASIA newslr.

Peruano sería el presunto autor de triple crimen en Argentina shorts lr.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Delincuentes armados asaltan a grupo de escolares en menos de 15 segundo EnVivoLR

video

CURWEN CRITICA al FISCAL DE LA NACIÓN por querer eliminar Equipos especiales

video

Tecnología y sostenibilidad en cada kilómetro

video

CURWEN OPINA sobre POSIBLE INHABILITACIÓN a Martín Vizcarra CURWEN EN LA REPÚBLICA

video

RETIRO AFP 2025: ¿Quiénes podrán solicitar hasta 4 UIT?

video

¡LAS 10 DEL DÍA! Paro de transportes, Montesinos, cambios en PNP y más este 30 setiembre HLR

video

Capturan al Chino Verde y a 19 presuntos miembros de red criminal en Trujillo EnVivoLR

video

Exigen cadena perpetua para responsables de crimen de taxista youtuber EnVivoLR

video

ATAQUE RUSO con DRONES MAT a familia entera en UCRANIA

video

Señor de los Milagros 2025: confirman fechas y rutas de la procesión LR

video

¡CONFIRMADO! VISA para EE. UU. costará 435 dólares desde octubre HLR

video

Impactantes imágenes tras terremoto de 6,9 en Filipinas lr

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 30 de septiembre de 2025 EnDirectoLR

video

¡CATÁSTROFE! Tifón Bualoi deja DESTRUCCIÓN MASIVA en ASIA newslr

video

Peruano sería el presunto autor de triple crimen en Argentina shorts lr

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 30 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo