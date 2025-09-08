GRABADO el 08-09-2025

Boluarte afirma que su gobierno trabaja sin corrupción: "Quizá por eso a algunos caemos incómodos"

Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte indicó que su gobierno trabaja sin cometer actos de corrupción, argumentando que están "sacando a aquellos que todavía tienen las uñas largas".

EXITOSA DEPORTES POR EL HONOR: PERÚ CIERRA SU PARTICIPACIÓN EN ELIMINATORIAS ANTE PARAGUAY- 8/09/25.

¿La Selección necesita nuevos rostros? Tenso debate en el panel de Exitosa Deportes.

Las causas del acné y sus secuelas en la piel.

Exitosa y "Bolichera 2335" premian a oyentes con leche de tigre en Lince.

Tenientes gobernadores protestan exigiendo sanción para sujetos capturadores durante un asalto.

Especialista recomienda una alimentación clave para reducir colesterol y triglicéridos.

VMT: Choferes de 'La 73' no salen a trabajar ante constantes extorsiones.

Juez inaplica Ley de Amnistía en caso de presunto abuso de autoridad, tortura y violación sexual.

Alcalde de Machu Picchu pide plan de contingencia para la ruta Hiram Bingham.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

EXITOSA DEPORTES POR EL HONOR: PERÚ CIERRA SU PARTICIPACIÓN EN ELIMINATORIAS ANTE PARAGUAY- 8/09/25

¿La Selección necesita nuevos rostros? Tenso debate en el panel de Exitosa Deportes

Las causas del acné y sus secuelas en la piel

Exitosa y "Bolichera 2335" premian a oyentes con leche de tigre en Lince

Tenientes gobernadores protestan exigiendo sanción para sujetos capturadores durante un asalto

Especialista recomienda una alimentación clave para reducir colesterol y triglicéridos

VMT: Choferes de 'La 73' no salen a trabajar ante constantes extorsiones

Juez inaplica Ley de Amnistía en caso de presunto abuso de autoridad, tortura y violación sexual

Alcalde de Machu Picchu pide plan de contingencia para la ruta Hiram Bingham

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

