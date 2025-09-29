GRABADO el 29-09-2025

Hackers vulneran sistema del diario El Peruano y lanzan amenaza

El sitio web del diario oficial fue intervenido por ciberdelincuentes que dejaron un mensaje advirtiendo que esto apenas comienza. Las autoridades investigan el alcance del ataque y posibles riesgos para la seguridad estatal.

Noticias del Perú y actualidad, política.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 29/09/25.

Reportero de Exitosa: "Un policía, entre fuertes insultos, prácticamente me empujó".

Nicolás Lúcar: "Transportarse en Lima es una cotidiana violación a los derechos de las personas".

Nicolás Lúcar: "Transportarse en Lima es una cotidiana violación a los derechos de las personas".

Hackers vulneran sistema del diario El Peruano y lanzan amenaza.

Lúcar sobre manifestaciones de la 'Generación Z': "No quieren que ningún político meta su nariz".

Lúcar sobre manifestaciones de la 'Generación Z': "No quieren que ningún político meta su nariz".

Nicolás Lúcar condenó la agresión de efectivos de la Policía Nacional a un reportero de Exitosa.

Cardenal Castillo respalda a 'Generación Z': "Aquí no hay terroristas, hay personas con derechos ".

Nicolás Lúcar condenó la agresión de efectivos de la Policía Nacional a un reportero de Exitosa.

Conductores de 'La Roma' salen a trabajar con temor: "Tenemos miedo de morir".

Conductores de 'La Roma' salen a trabajar con temor: "Tenemos miedo de morir".

Congreso: Plantean que administrativos de salud tengan jornada laboral de 6 horas al día.

Gobierno otorgará bono a fin de año a afiliados que migraron de la ONP a la AFP.

Acusan a peruano de triple homicidio en Argentina: Autoridades buscan a 'Pequeño J'.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón

