GRABADO el 29-09-2025

Conductores de 'La Roma' salen a trabajar con temor: "Tenemos miedo de morir"

Los conductores de la empresa de transporte 'La Roma' salen a trabajar con normalidad, pese a constantes atentados. "Uno se arriega al salir a laborar", expresó un chofer.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 29/09/25.

Reportero de Exitosa: "Un policía, entre fuertes insultos, prácticamente me empujó".

Nicolás Lúcar: "Transportarse en Lima es una cotidiana violación a los derechos de las personas".

Nicolás Lúcar: "Transportarse en Lima es una cotidiana violación a los derechos de las personas".

Hackers vulneran sistema del diario El Peruano y lanzan amenaza.

Lúcar sobre manifestaciones de la 'Generación Z': "No quieren que ningún político meta su nariz".

Lúcar sobre manifestaciones de la 'Generación Z': "No quieren que ningún político meta su nariz".

Nicolás Lúcar condenó la agresión de efectivos de la Policía Nacional a un reportero de Exitosa.

Cardenal Castillo respalda a 'Generación Z': "Aquí no hay terroristas, hay personas con derechos ".

Nicolás Lúcar condenó la agresión de efectivos de la Policía Nacional a un reportero de Exitosa.

Conductores de 'La Roma' salen a trabajar con temor: "Tenemos miedo de morir".

Conductores de 'La Roma' salen a trabajar con temor: "Tenemos miedo de morir".

Congreso: Plantean que administrativos de salud tengan jornada laboral de 6 horas al día.

Gobierno otorgará bono a fin de año a afiliados que migraron de la ONP a la AFP.

Acusan a peruano de triple homicidio en Argentina: Autoridades buscan a 'Pequeño J'.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.