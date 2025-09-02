GRABADO el 02-09-2025

¿Viajar en el Metropolitano es una odisea? El Comercio

¿Viajar en el Metropolitano es una odisea? Este jueves te lo mostramos en primera persona. Filas interminables, pocos buses y esperas que desesperan... ¿Realmente funciona este sistema de transporte público en Lima? Acompáñanos a vivir el recorrido real, los tiempos que se demoran y cómo lo enfrenta la gente todos los días.

¡No te pierdas este jueves a las 5:30 p.m. el nuevo capítulo IRL de Pasa en la Calle!

TransporteLima Metropolitano

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

