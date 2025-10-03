GRABADO el 03-10-2025

Poder Judicial ordena 9 meses de prisión preventiva para alias Pequeño J (2/2)

El Poder Judicial, a través del Juzgado de Cañete, realizó este viernes una audiencia de control de identidad contra Tony Valverde Victoriano, alias Pequeño J, sindicado como el presunto responsable del triple feminicidio ocurrido en Argentina.



Actualmente, Pequeño J permanece detenido en la carceleta de la comisaría de Chilca, en Cañete, donde participó de la audiencia de manera virtual. Esta diligencia forma parte del proceso de extradición solicitado por las autoridades argentinas.



La audiencia estuvo a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria, presidido por el juez Cristian Rafael Chumpitaz Pariona. Para garantizar la seguridad, las calles aledañas a la comisaría fueron cerradas y se desplegó un fuerte resguardo policial.



El jefe de la División Policial, coronel Héctor Tarrillo, confirmó que se adoptaron todas las medidas de prevención necesarias. Estamos en alerta permanente ante cualquier eventualidad. Hemos cerrado las calles y reforzado la seguridad para que la audiencia se desarrolle con total normalidad, señaló el oficial.



PRISIÓN PREVENTIVA



Hasta el cierre de este informe, se conoció que el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición para alias Pequeño J, quien en las próximas horas será recluido en el penal de Cañete.





Ingresa a http://ptv.pe/455244 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 03/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 3 DE OCTUBRE DEL 2025.

¿La sordera aumenta el riesgo de desarrollar demencia? Esto dicen los especialistas.

Exministro José Arista postularía al Senado por Fuerza Popular.

Congreso: Proponen eliminar la JNJ y una reforma del sistema de justicia.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 3 DE OCTUBRE DEL 2025.

Canciller Schialer defiende proceso legal en caso de alias el Monstruo.

Presidenta Dina Boluarte sobre elecciones del 2026: No perdamos el voto con falsos líderes.

Poder Judicial ordena 9 meses de prisión preventiva para alias Pequeño J (2/2).

Acusan a ronderos de retener sin pruebas a hombre acusado de entregar a su amigo a criminales.

Intensas lluvias vuelven a inundar por segunda vez hospital de Satipo.

Capturan en Huancayo a prófugo requerido por Italia por delito sexual.

Se visten de enfermeras para robar en vivienda en Tacna.

Delincuentes cubren cámaras con spray para robar en vivienda en SJL.

Congresista Jaime Quito exige pensión vitalicia para Pedro Castillo: Es una discriminación.

César Acuña consultará "con su almohada" si postulará a la presidencia en las elecciones 2026.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.