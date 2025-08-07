GRABADO el 05-08-2025

Con persecución y balacera frustran robo de vehículo

El fin de semana se produjo un intento de robo de un vehículo y terminó en una intensa persecución y balacera en la urbanización Palermo Norte, en Trujillo. Personal del grupo IRAM de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que realizaba patrullaje preventivo por las avenidas César Vallejo y Ricardo Palma, escuchó los disparos y observó a dos sujetos huyendo de la av. Ricardo Palma, seguidos por un tercero armado, quien denunció que los individuos intentaron robarle su camioneta.



De inmediato se inició la persecución, logrando capturar a uno de los sospechosos en la intersección de la calle Sandoval con la av. César Vallejo.



Poco después, las víctimas, identificadas un varón de 53 años y su esposa de (40), reconocieron al detenido como uno de los presuntos delincuentes que intentaron llevarse su camioneta Toyota Hilux.



El detenido fue identificado como Miguel Ortecho Vega (24), a quien se le encontró un celular con la pantalla rota y un dispositivo con entrada usb con la inscripción "g9 pro", presumiblemente un bloqueador de GPS.



La Unidad del Escuadrón de Emergencia se hizo presente en el lugar y trasladó a las partes involucradas a la unidad de prevención e investigación de robo de vehículos (UPROVE) de la PNP para las diligencias correspondientes.



