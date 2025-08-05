GRABADO el 05-08-2025

Asociación pide apoyo para cuidado de perritos rescatados

Necesitan de nuestro apoyo, la asociación Huellitas de Ángel, dedicada al rescate y cuidado de perritos en situación de abandono, pide a la población y a las autoridades una ayuda para continuar con su noble labor.



Entre los pedidos más urgentes es la implementación con alimentos, mantas y medicamentos como pastillas antipulgas, cuyo valor en el mercado es elevado.



Esta asociación aparte de cuidar a estas mascotas impulsa la adopción responsable de los canes que se encuentran albergados en su local.



Asimismo, ellos hacen un llamado a las autoridades para que participen de esta noble causa.



Actualmente este espacio da un hogar a varios perritos entre ellos a Panterita, una perrita rescatada de la plaza de armas de Pacasmayo, o como la historia de Sandy, una perrita muda que llegó al albergue desnutrida y con señales de maltrato.



Para cualquier ayuda pueden comunicarse a través del número 917 821 881 o ingresar a la página oficial de la asociación en redes sociales. Toda ayuda para esta noble causa cuenta.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

EnVivo COSMOS NOTICIAS ED. CENTRAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS ED. CENTRAL.

¡Nos vamos a una nueva aventura! ¿Te imaginas a dónde vamos? .

Un promedio de 1600 censistas visita casa por casa en toda la región.

Asociación pide apoyo para cuidado de perritos rescatados.

120 mujeres emprendedoras de El Porvenir serán beneficiadas.

Incautan bienes de discoteca por incumplir con ordenanzas.

¿Qué fue lo que intercambiaron?.

Incautan más de 7 millones en minería ilegal.

Con persecución y balacera frustran robo de vehículo.

Feroz tiroteo dejó a un policía fallecido y otro herido.

Madre de familia denuncia presunta negligencia médica.

Detonan explosivo en negocio de venta de cenas.

"Cabezón", el perrito guardián de la comisaría de Laredo.

Campaña de donación lleva esperanza a niños con cáncer.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.