Ernesto Álvarez Miranda juramentaría como primer ministro del Gobierno de José Jerí

Esta tarde, se conoció que el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, solicitó formalmente una licencia temporal en su militancia en el Partido Popular Cristiano (PPC). Buscaría participar en el actual gobierno liderado por el presidente José Jerí.



Mediante carta dirigida al presidente del PPC, Álvarez Miranda manifestó su disposición de asumir un rol protagónico en el Ejecutivo, en un contexto que calificó como decisivo para garantizar la estabilidad política del país y no puede ponerse de costado.



GABINETE MINISTERIAL



Aunque no se ha confirmado el cargo que ocuparía el constitucionalista, trascendió que sería el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, su eventual designación ha generado expectativa ya que es un profesional con prestigio en el mundo político y académico .



Al respecto el secretario general del PPC, Javier Bedoya, confirmó en diálogo con RPP que Ernesto Álvarez solicitó una licencia a la militancia del partido para asumir como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

