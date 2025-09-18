GRABADO el 18-09-2025

Andina en Regiones: Universidad San Pablo reconoce a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa


Cusco: se reanuda servicio de trenes en la vía Ollantaytambo - Machu Pichu Pueblo

Arequipa: universidad San Pablo reconoce a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa

Tumbes: Programa Nacional de Alimentación del Midis entrega raciones a menores de 3 años

Trujillo: detienen a cuatro personas por el presunto 'cambiazo' de tarjetas de bancos

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Illariywan Yachariy: impulsan la electrificación en Santa Rosa de Loreto.

¡Todo lo que debes saber sobre el TUUA! .

El Congreso aprobó el retiro AFP por hasta S/21 400. ¿Qué viene ahora?.

Conoce la nueva Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión.

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea.

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea.

Andina en Regiones: agricultores del Colca reciben charla sobre la elaboración del tocosh.

Panorama informativo regional.

X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa.

LAP: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA).

Las 5 del día: refuerzan seguridad en operaciones con tarjetas de crédito y débito.

Conoce cómo será el procedimiento para nuevo retiro de AFP.

Retiro de AFP: ¿es la BVL una buena opción para tu dinero?.

¡Si retiras tu AFP, destina los fondos para tu jubilación!.

Andina en Regiones: Universidad San Pablo reconoce a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Illariywan Yachariy: impulsan la electrificación en Santa Rosa de Loreto

video

¡Todo lo que debes saber sobre el TUUA!

video

El Congreso aprobó el retiro AFP por hasta S/21 400. ¿Qué viene ahora?

video

Conoce la nueva Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión

video

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

video

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

video

Andina en Regiones: agricultores del Colca reciben charla sobre la elaboración del tocosh

video

Panorama informativo regional

video

X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

video

LAP: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA)

video

Las 5 del día: refuerzan seguridad en operaciones con tarjetas de crédito y débito

video

Conoce cómo será el procedimiento para nuevo retiro de AFP

video

Retiro de AFP: ¿es la BVL una buena opción para tu dinero?

video

¡Si retiras tu AFP, destina los fondos para tu jubilación!

video

Andina en Regiones: Universidad San Pablo reconoce a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Fundación del Club Unión Huaral

Fundación del Club Unión Huaral

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 20 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo