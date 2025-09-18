GRABADO el 18-09-2025

¡Si retiras tu AFP, destina los fondos para tu jubilación!

¡Si retiras tu AFP, destina los fondos para tu jubilación! Alonso Choquecota, gerente general de InValor, sugirió invertir para que el dinero crezca . Consideró que los bancos, cajas y fondos deben ofrecer productos pensando en la jubilación .



El asesor de inversiones también recomendó no caer en sistemas de inversión dudosos que prometen grandes rentabilidades. ¡No caigas en estafas! https://andina.pe/agencia/noticia-retiro-afp-comision-economia-del-congreso-aprueba-nuevo-retiro-hasta-s-21400-1045093.aspx









Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Illariywan Yachariy: impulsan la electrificación en Santa Rosa de Loreto.

¡Todo lo que debes saber sobre el TUUA! .

El Congreso aprobó el retiro AFP por hasta S/21 400. ¿Qué viene ahora?.

Conoce la nueva Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión.

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea.

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea.

Andina en Regiones: agricultores del Colca reciben charla sobre la elaboración del tocosh.

Panorama informativo regional.

X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa.

LAP: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA).

Las 5 del día: refuerzan seguridad en operaciones con tarjetas de crédito y débito.

Conoce cómo será el procedimiento para nuevo retiro de AFP.

Retiro de AFP: ¿es la BVL una buena opción para tu dinero?.

¡Si retiras tu AFP, destina los fondos para tu jubilación!.

Andina en Regiones: Universidad San Pablo reconoce a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.