GRABADO el 19-09-2025

X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

ENVIVO: Expectativa por el X Congreso Internacional de la Lengua Española (XCILE) que este año tendrá como país anfitrión al Perú, y cuyos encuentros académicos tendrán como escenarios diversos lugares históricos de Arequipa. Los CILE se realizan en forma trienal, desde 1997, en distintos países hispanohablantes, y son organizados por el Instituto Cervantes con la Real Academia Española (RAE), junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y en este caso el Perú. Conversamos con el embajador Carlos Chávez-Taffur, presidente del Grupo de Trabajo del X CILE de Arequipa, quien nos da más detalles, en el programa especial denominado Arequipa es CILE transmitido por Andina Canal Online de la Agencia de Noticias Andina.

Conoce la nueva Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión.

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea.

65 aniversario del fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea.

Andina en Regiones: agricultores del Colca reciben charla sobre la elaboración del tocosh.

Panorama informativo regional.

X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa.

LAP: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA).

Las 5 del día: refuerzan seguridad en operaciones con tarjetas de crédito y débito.

Conoce cómo será el procedimiento para nuevo retiro de AFP.

Retiro de AFP: ¿es la BVL una buena opción para tu dinero?.

¡Si retiras tu AFP, destina los fondos para tu jubilación!.

Andina en Regiones: Universidad San Pablo reconoce a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa.

Expo Perú Los Andes, desde Cusco.

Beneficios de la economía sostenible.

Las 5 del día: aprueban octavo retiro facultativo de fondos de AFP.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

