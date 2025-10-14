GRABADO el 14-10-2025

¿Qué pasa cuando una autoridad renuncia para postularse? EG2026

¿Qué pasa cuando una autoridad renuncia para postular en las Elecciones Generales 2026? Jessica Clavijo, secretaria general del JNE, nos responde qué pasos siguen tras la renuncia de una autoridad local.

SUSCRÍBETE a https://www.youtube.com/JNETV?subconfirmation1 para recibir información oficial y actualizada sobre los procesos electorales y la participación ciudadana.

SÍGUENOS
Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru
Twitter / X: https://twitter.com/jneperu
Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru
Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru

JuradoNacionalDeElecciones EleccionesGenerales Perú políticaPerú

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE al Día Elecciones Generales: Lo que debe saber antes de votar 15 de octubre de 2025.

PERÚ ELECTORAL: Transparencia rumbo a las Elecciones 2026.

Faltas a la ley electoral: ¿Quiénes ven estos casos en cada localidad?.

PERÚ ELECTORAL: Transparencia rumbo a las Elecciones 2026.

EN VIVO JNE al Día Reniec atenderá hasta medianoche por cierre de padrón 14 de octubre de 2025.

JNE: cambio de mando no afecta Elecciones Generales 2026.

¿Qué pasa cuando una autoridad renuncia para postularse? EG2026.

¿Sabes cómo identificar un contenido falso en redes sociales? TuVotoHaceLaDiferencia te lo cuenta..

Audiencia Pública del Pleno del JNE 14 de Octubre de 2025.

Elecciones 2026: millones de peruanos votará por senadores y diputados por primera vez.

Envivo Misa en honor al Señor de los Milagros.

EN VIVO JNE al Día Renuncia de autoridades con miras a las EG2026 13 de octubre de 2025.

Autoridades que renuncian para postular: ¿Qué pasos vienen después? Elecciones Generales 2026.

Elecciones Generales: ¿Qué es el pacto ético electoral y cómo participar? Elige2026.

Más de 400 autoridades habrían infringido el principio de neutralidad .

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

EN VIVO JNE al Día Elecciones Generales: Lo que debe saber antes de votar 15 de octubre de 2025

video

PERÚ ELECTORAL: Transparencia rumbo a las Elecciones 2026

video

Faltas a la ley electoral: ¿Quiénes ven estos casos en cada localidad?

video

PERÚ ELECTORAL: Transparencia rumbo a las Elecciones 2026

video

EN VIVO JNE al Día Reniec atenderá hasta medianoche por cierre de padrón 14 de octubre de 2025

video

JNE: cambio de mando no afecta Elecciones Generales 2026

video

¿Qué pasa cuando una autoridad renuncia para postularse? EG2026

video

¿Sabes cómo identificar un contenido falso en redes sociales? TuVotoHaceLaDiferencia te lo cuenta.

video

Audiencia Pública del Pleno del JNE 14 de Octubre de 2025

video

Elecciones 2026: millones de peruanos votará por senadores y diputados por primera vez

video

Envivo Misa en honor al Señor de los Milagros

video

EN VIVO JNE al Día Renuncia de autoridades con miras a las EG2026 13 de octubre de 2025

video

Autoridades que renuncian para postular: ¿Qué pasos vienen después? Elecciones Generales 2026

video

Elecciones Generales: ¿Qué es el pacto ético electoral y cómo participar? Elige2026

video

Más de 400 autoridades habrían infringido el principio de neutralidad

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo