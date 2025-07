GRABADO el 02-07-2025

OSIPTEL bloqueará casi 390 mil celulares en julio por seguridad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) continúa con la estrategia de bloqueo de celulares vinculados a actividades ilícitas o que no están debidamente registrados en el sistema del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). Durante el mes de julio, se desconectarán alrededor de 390 000 teléfonos móviles que no figuran en la denominada lista blanca y están relacionados con personas con antecedentes altamente negativos.



Bloqueos por etapas y proceso de reclamo



La medida se aplicará en tres fases: la primera comenzó este 1 de julio, mientras que las siguientes están programadas para el 15 y 22 del mismo mes. En cada etapa se interrumpirá el servicio de cerca de 130 000 dispositivos. Con este nuevo grupo, el total de celulares bloqueados desde abril superará los 900 000, acercándose a la meta gubernamental de intervenir más de 1.5 millones de equipos como parte del combate contra el crimen organizado.



Los usuarios afectados recibirán un mensaje de texto por parte de sus operadoras, en un plazo máximo de dos días hábiles desde que OSIPTEL emita la orden. Si el propietario considera que su equipo ha sido bloqueado injustamente, deberá acudir a la tienda donde lo compró y solicitar que sea inscrito en la lista blanca. En caso de no obtener respuesta favorable, puede acercarse a una oficina de OSIPTEL a nivel nacional.



Para solicitar el registro, el usuario deberá presentar su celular y, de ser posible, un comprobante que acredite la compra legal del dispositivo. OSIPTEL verificará que el equipo no haya sido manipulado, cotejando el IMEI físico con el que aparece al marcar 06. Si la validación es positiva, el usuario firmará una declaración jurada y su equipo podrá ser desbloqueado. En casos excepcionales, el regulador permitirá el restablecimiento del servicio si se comprueba que la adquisición fue lícita.

