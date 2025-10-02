GRABADO el 02-10-2025

Víctor Andrés García Belaúnde: "medio Gabinete se va a ir en 10 días con Acuña".

José Baella exige dotar de tecnología y herramientas legales a la PNP para enfrentar la delincuencia.

Especialistas cuestionan pensión vitalicia para Castillo: El juez ha cometido delito de prevaricato.

Autorizan expulsión de brazo derecho de "Pequeño J" por asesinato de 3 mujeres en Argentina.

Hallan cadáver de hombre en maletera de su auto en Breña: habría sido asesinado por su esposa.

Eduardo Arana y Morgan Quero también evaluarían renunciar al Gabinete para postular al Congreso.

Eduardo Salhuana confirma que César Acuña será el candidato presidencial de APP.

Juan Manuel Cavero Solano juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Ministro Sandoval minimiza paro de transportistas: "Fue un fracaso".

Paro de transportistas: El Sutep y Construcción Civil se suman a las movilizaciones.

Paro de transportistas: dirigentes piden 'Grupo de élite' contra las extorsiones.

Rímac: obreros son baleados en presunto ataque por extorsión.

Extorsionadores atacan bus de la empresa Vipusa horas antes del paro de transportistas.

