GRABADO el 12-09-2025

¿PUEDEN QUEDAR CANDIDATOS FUERA? JAVIER ALBÁN Perú 2026

Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ
Producción Técnica: ALEJANDRO CARRILLO LOZA
Producción periodística: EDGAR MANDUJANO ORNA

Desde Revista CARETAS

EPIDEMIA DE LA DELINCUENCIA CARLOS ÁLVAREZ Perú 2026 .

¿Por qué votar por Phillip Butters para las Elecciones 2026?.

Maju Mantilla declara tras supuesta infidelidad a su esposo con el productor de 'Arriba mi gente'.

Surquillo: Extranjeros atacan con cuchillo a policías e intentan robar patrullero.

ELECCIONES 2026: Philip Butters expone su plan contra la extorsión.

¿Adiós ley seca? El Congreso debate retirar la ley y cambios para elecciones 2026.

Caretas presente en el Día del Adulto Mayor: Conoce a la generación plateada.

"Extrañamos a nuestros delincuentes" declaró el ministro del Interior, Carlos Malaver.

" Es un adicto a la mermelada": Phillip Butters aremete contra Rafael López Aliaga.

Pan con chicharrón TresxSiete 176.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario .

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio .

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.

Horóscopo de la semana en Caretas Cancer, escorpio y piscis .

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

