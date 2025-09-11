GRABADO el 11-09-2025

Surquillo: Extranjeros atacan con cuchillo a policías e intentan robar patrullero

Dos ciudadanos extranjeros protagonizaron un tenso enfrentamiento con efectivos policiales, en hechos que quedaron registrados en video por un transeúnte. Los sujetos hirieron a los agentes del orden e intentaron robar el patrullero de los uniformados.



