La Libertad: erradican más de 49 000 plantones de marihuana en Chugay
En un operativo en Chugay, provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, la Policía Nacional del Perú intervino dos hectáreas y media de cultivos ilícitos y erradicó cerca de 49 000 plantones de marihuana, valorizados en más de medio millón de soles.
