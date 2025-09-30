GRABADO el 30-09-2025

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de renovación de flota de ambulancias en el Ejército

La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, lideró la ceremonia de renovación y ampliación de la flota vehicular de ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ubicadas en las instalaciones d el Ejército del Perú.



