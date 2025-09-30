Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de renovación de flota de ambulancias en el Ejército
La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, lideró la ceremonia de renovación y ampliación de la flota vehicular de ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ubicadas en las instalaciones d el Ejército del Perú.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 30 de setiembre del 2025.
La Libertad: cae integrante de Los Pulpos en megaoperativo contra extorsionadores.
Motores, tradición y adrenalina en el Ronex 2025: la fiesta del automovilismo en el Perú .
EE. UU. monitoreará a narcotraficantes venezolanos por tierra, según Trump.
La historia de inclusión de Moisés y Patricia: vencer el silencio en un mundo de oyentes.
La Libertad: erradican más de 49 000 plantones de marihuana en Chugay.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 30 de setiembre del 2025.
Ruta hacia el Parque Nacional Huascarán: a más de 50 años de historia de este tesoro natural.
Donald Trump dice que Estados Unidos monitoreará a narcotraficantes venezolanos por tierra.
Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de renovación de flota de ambulancias en el Ejército.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 30 de setiembre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte participa en ceremonia de reconocimiento de comandante general de la PNP.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 30 de setiembre del 2025.
Todo lo que debes saber sobre las diferencias entre convivencia, unión de hecho y matrimonio.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 30 de setiembre del 2025.
Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.