El exministro del Interior, Cluber Aliaga, señaló que el estado de emergencia declarado por el Gobierno en varios distritos de Lima y en el Callao ante el aumento de casos de extorsión y asesinatos evidencia la "improvisación" en los anuncios del Ejecutivo ante esta problemática.



En esa línea, señaló que el Estado debería de tener la capacidad de capturar y sancionar. "Se debe dar una respuesta contundente y no solo declaraciones que caen en saco roto, porque no hay peor que debilite a un gobernante decir algo y no cumplirlo", dijo.



ESTRATEGIA CONCRETA



Ante este contexto, Aliaga señaló que "el arma más poderosa" para erradicar el accionar de las bandas criminales es "el cuerpo detective" de la Policía Nacional del Perú (PNP), es decir la policía investigativa.



Sobre la posibilidad de que personal de inteligencia de la Marina de Guerra o de las Fuerzas Armadas se puedan sumar a la policía para luchar contra la delincuencia, señaló que sería factible, sin embargo, destacó la importancia de una capacitación previa.





