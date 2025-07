GRABADO el 11-07-2025

Congresista Jerí denuncia campaña de desprestigio tras ser voceado para integrar Mesa Directiva

El congresista de Somos Perú, José Jerí, aseguró públicamente que todas las pruebas periciales realizadas durante el proceso de investigación en su contra por presunta agresión sexual demuestran su inocencia. En declaraciones a la prensa, afirmó que ha colaborado en todo momento con la Fiscalía y que los resultados de las pruebas biológicas y de ADN lo dejan sumamente tranquilo.



Respecto a los hechos por los que he sido denunciado, he colaborado con todo lo dispuesto por la Fiscalía. Hoy, tras casi seis meses y con los resultados de todas las pruebas, puedo decir que se comprueba mi inocencia, señaló Jerí.



Acompañado de su abogado, Ricardo Caldas, el parlamentario explicó por qué no se sometió al tratamiento psicológico ordenado durante la investigación, argumentando que las medidas fueron emitidas por una entidad sin competencia en el caso.



Además de esta acusación, Jerí enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que su patrimonio se incrementara de S/ 97 mil a más de S/ 1 millón. No obstante, el legislador afirmó que todo está debidamente sustentado. Todo ha sido producto de créditos hipotecarios y adquisiciones declaradas y bancarizadas, declaró.



CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO



El congresista también sugirió que las denuncias en su contra forman parte de una campaña de desprestigio vinculada a su posible candidatura para integrar la Mesa Directiva del Congreso. Me llama la atención que estas denuncias aparezcan justo cuando se me menciona como posible candidato. Esto parece una campaña para desacreditarme, afirmó.

Desde 24 Horas

Regidora de la MML anuncia que trenes donados ya están en el país: Este año estarán operando.

César Campos sobre la minería informal: "Esto tiene que ponerse fin de una vez por todas".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 11 DE JULIO DEL 2025.

Minería ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico en el Perú.

Crimen organizado estaría infiltrado en la minería ilegal y manejaría hasta el 4 del PBI.

Congresista Jerí denuncia campaña de desprestigio tras ser voceado para integrar Mesa Directiva.

Callao: más de 100 homicidios y 460 casos de extorsión en lo que va del 2025.

Dayanita recibe condecoración en el Congreso: destacan su trabajo en el arte y cultura.

Wanda del Valle no reconoció haber ordenado asesinar al coronel Víctor Revoredo, afirma su abogado.

Kelly Portalatino renuncia de manera irrevocable a la bancada de Perú Libre.

Mineros anuncian tregua de 24 horas: participarán en mesa de diálogo que instalará la PCM.

Liberan vías bloqueadas por mineros en Arequipa tras operativo policial.

Albañil recibe dos disparos en las piernas tras negarse a pagar cupo en el Rímac.

Chancay: instalan segundo puente modular que cuenta con paso peatonal.

Inhabilitan por seis meses al doctor Fong tras denuncia por mala praxis de diseñadora.

Además hoy día 12 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.