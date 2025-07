GRABADO el 11-07-2025

Dayanita recibe condecoración en el Congreso: destacan su trabajo en el arte y cultura

Mientras se registran manifestaciones por parte de mineros en diversas partes del país, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, no tuvo mejor idea que condecorar este viernes 11 de julio a Dayanita en los exteriores del Parlamento.



En el documento entregado por el hermano de Vladimir Cerrón, se reconoce a la cómica por su trabajo en el medio artístico, el cual ha logrado un impacto positivo en el arte y la cultura peruana, lo que ha desatado una ola de críticas.



DECLARACIONES DE DAYANITA



Con la medalla en mano, Dayanita se mostró sorprendida por esta condecoración, debido a que, mencionó que no tenía conocimiento de lo que hacía en el Legislativo. Del mismo modo, agradeció esta distinción por el arte que realiza, el cual muchas veces es visto de mal manera.



"Yo no sabía por qué estaba acá, fue una sorpresa muy bonita. Este es un reconocimiento hermoso para los artistas callejeros. A veces a los cómicos ambulantes nos ven como malas personas", declaró la exintegrante del programa de Jorge Benavides.



Cabe precisar que, este reconocimiento sucede varios días después de que Magaly Medina revelará que la cómica se estaría dedicando al oficio más antiguo del mundo con un precio que superaría los 800 soles por encuentro.

Desde 24 Horas

Regidora de la MML anuncia que trenes donados ya están en el país: Este año estarán operando.

César Campos sobre la minería informal: "Esto tiene que ponerse fin de una vez por todas".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 11 DE JULIO DEL 2025.

Minería ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico en el Perú.

Crimen organizado estaría infiltrado en la minería ilegal y manejaría hasta el 4 del PBI.

Congresista Jerí denuncia campaña de desprestigio tras ser voceado para integrar Mesa Directiva.

Callao: más de 100 homicidios y 460 casos de extorsión en lo que va del 2025.

Dayanita recibe condecoración en el Congreso: destacan su trabajo en el arte y cultura.

Wanda del Valle no reconoció haber ordenado asesinar al coronel Víctor Revoredo, afirma su abogado.

Kelly Portalatino renuncia de manera irrevocable a la bancada de Perú Libre.

Mineros anuncian tregua de 24 horas: participarán en mesa de diálogo que instalará la PCM.

Liberan vías bloqueadas por mineros en Arequipa tras operativo policial.

Albañil recibe dos disparos en las piernas tras negarse a pagar cupo en el Rímac.

Chancay: instalan segundo puente modular que cuenta con paso peatonal.

Inhabilitan por seis meses al doctor Fong tras denuncia por mala praxis de diseñadora.

Además hoy día 12 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.