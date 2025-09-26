GRABADO el 26-09-2025

El talento peruano vuelve a brillar en la pasarela internacional. Un diseñador peruano regresa al Milan Fashion Week este domingo 28 de septiembre, presentando una colección inspirada en el danzante de tijeras, una de las expresiones culturales más representativas de los Andes.



Desde su taller en Gamarra, epicentro de la moda popular en Lima, el creador ha trabajado una propuesta que combina tradición andina y alta costura, llevando la identidad cultural del Perú a uno de los escenarios más importantes de la moda mundial.



La colección promete sorprender por su fusión de colores, texturas y simbolismo ancestral, reforzando el vínculo entre cultura, identidad y diseño contemporáneo.



