GRABADO el 05-11-2025

¡Escolares piden al Congreso una ley de tenencia responsable de mascotas!

Desde Puente Piedra, estudiantes y docentes impulsan una campaña para que el Congreso apruebe la norma.



¿La razón? En Lima hay más de 4 millones de perros abandonados, según organizaciones animalistas. Una cifra que interpela.



Esta iniciativa busca formar desde las aulas una ciudadanía más empática y comprometida con el bienestar animal.



Conoce más aquí: https://andina.pe/agencia/noticia-ejemplar-impulsan-ley-para-ensenar-tenencia-responsable-mascotas-colegios-1050371.aspx







Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional.

Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre.

Científica Dennisse Ruelas fue premiada por revelar claves evolutiva de roedores andinos.

CADE 2025: Perú tiene una gran oportunidad de capitalizar con un gobierno sólido.

Préstamos MultiRed del Banco de la Nación.

Ingeniero Avid Román participó en un vuelo parabólico en Francia para experimentar la microgravedad..

Betssy Chávez: Gobierno analiza entrega de salvoconducto, en tanto el PJ la declaró reo contumaz.

¡Escolares piden al Congreso una ley de tenencia responsable de mascotas!.

Andina el Moscú: Robots reparten pedidos y comida en Rusia.

Ingeniero cusqueño representó al Perú en vuelo de investigación sobre microgravedad.

IAconlahistoria Martín Chambi: El genio que retrató el alma del Perú.

Andina en regiones: dictan taller de realización de cine a internos de penal de Cusco.

Se le podría denegar el salvoconducto a Betssy Chávez.

CADE 2025: empresarios mantienen buenas expectativas con candidatos.

CADE 2025: ProInversión destaca que seguridad es clave para atraer inversiones.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.