GRABADO el 05-11-2025

¡Escolares piden al Congreso una ley de tenencia responsable de mascotas!

Desde Puente Piedra, estudiantes y docentes impulsan una campaña para que el Congreso apruebe la norma.

¿La razón? En Lima hay más de 4 millones de perros abandonados, según organizaciones animalistas. Una cifra que interpela.

Esta iniciativa busca formar desde las aulas una ciudadanía más empática y comprometida con el bienestar animal.

Conoce más aquí: https://andina.pe/agencia/noticia-ejemplar-impulsan-ley-para-ensenar-tenencia-responsable-mascotas-colegios-1050371.aspx



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional.

Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre.

Científica Dennisse Ruelas fue premiada por revelar claves evolutiva de roedores andinos.

CADE 2025: Perú tiene una gran oportunidad de capitalizar con un gobierno sólido.

Préstamos MultiRed del Banco de la Nación.

Ingeniero Avid Román participó en un vuelo parabólico en Francia para experimentar la microgravedad..

Betssy Chávez: Gobierno analiza entrega de salvoconducto, en tanto el PJ la declaró reo contumaz.

¡Escolares piden al Congreso una ley de tenencia responsable de mascotas!.

Andina el Moscú: Robots reparten pedidos y comida en Rusia.

Ingeniero cusqueño representó al Perú en vuelo de investigación sobre microgravedad.

IAconlahistoria Martín Chambi: El genio que retrató el alma del Perú.

Andina en regiones: dictan taller de realización de cine a internos de penal de Cusco.

Se le podría denegar el salvoconducto a Betssy Chávez.

CADE 2025: empresarios mantienen buenas expectativas con candidatos.

CADE 2025: ProInversión destaca que seguridad es clave para atraer inversiones.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional

video

Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre

video

Científica Dennisse Ruelas fue premiada por revelar claves evolutiva de roedores andinos

video

CADE 2025: Perú tiene una gran oportunidad de capitalizar con un gobierno sólido

video

Préstamos MultiRed del Banco de la Nación

video

Ingeniero Avid Román participó en un vuelo parabólico en Francia para experimentar la microgravedad.

video

Betssy Chávez: Gobierno analiza entrega de salvoconducto, en tanto el PJ la declaró reo contumaz

video

¡Escolares piden al Congreso una ley de tenencia responsable de mascotas!

video

Andina el Moscú: Robots reparten pedidos y comida en Rusia

video

Ingeniero cusqueño representó al Perú en vuelo de investigación sobre microgravedad

video

IAconlahistoria Martín Chambi: El genio que retrató el alma del Perú

video

Andina en regiones: dictan taller de realización de cine a internos de penal de Cusco

video

Se le podría denegar el salvoconducto a Betssy Chávez

video

CADE 2025: empresarios mantienen buenas expectativas con candidatos

video

CADE 2025: ProInversión destaca que seguridad es clave para atraer inversiones

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 06 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo