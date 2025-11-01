GRABADO el 01-11-2025

Fresas de altura: en mini invernaderos a 2,800 metros ya se cultiva esta fruta



La fresa es un producto que en el Perú se ha cultivado históricamente en la costa. Pero ahora, ya se cultiva y cosecha en la sierra. A más de 2,800 metros sobre el nivel del mar se alzan sobre la Cordillera Blanca numerosos sembríos de esta fruta a través de mini invernaderos conocidos como fitotoldos y promovidos por el Programa Avanza Rural del Ministerio de Agricultura y Riego.



Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

