GRABADO el 10-07-2025

NUEVO VIDEO DESCARADO El Monstruo envía mensaje desafiante a la Policía desde la clandestinidad

CONFIADO E IMPUNE Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, volvió a hacerse presente a través de un video en el que se burla abiertamente de la Policía Nacional del Perú. Pese a que el Gobierno ofrece un millón de soles por su captura, el peligroso delincuente se muestra confiado de que no será detenido. El audio habría sido grabado en su escondite en Brasil.

Aunque varias personas de su círculo más cercano ya han sido apresadas, su paradero sigue siendo un misterio, y la fecha de su captura continúa siendo incierta.



Desde El Búho pe

Además hoy día 12 de Julio en el calendario del Perú.

