GRABADO el 11-07-2025

SEÑALAN A DINA Acusan al Gobierno de querer DESAPARECER la pequeña minería

AGENDA REGIONAL El asesor legal de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz, Luis Valverde, afirmó que la medida de protesta y el bloqueo de carreteras es una respuesta a la falta de voluntad de las autoridades para atender sus demandas. Señaló que la presidenta Dina Boluarte se ha empeñado en desaparecer la pequeña minería.



En conversación con la Red de Medios Digitales del Perú, Valverde respondió al ministro de Energía y Minas respecto a las observaciones hechas a la cuestionada Ley MAPE. Enfatizó que, en realidad, es la minería formal la que más contamina y que, en muchos casos, ni siquiera recibe sanción. Aunque reconoció que la minería artesanal también contamina, instó a establecer organismos que fiscalicen y sancionen correctamente a quienes incumplen los estándares ambientales.



También desmintió que los REINFO suspendidos no hayan cumplido con enviar sus reportes semestrales de extracción. Cuestionó las declaraciones del ministro y aseguró que los REINFO son eliminados automáticamente si no presentan dicha documentación.



redmediosregionalesperu



Desde El Búho pe

Además hoy día 11 de Julio en el calendario del Perú.

