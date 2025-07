GRABADO el 11-07-2025

¡ESTALLÓ EL CAOS! Con piedras y bombas lacrimógenas, mineros y policías se enfrentan por bloqueos

La situación del paro minero ha escalado a momentos críticos desde que el Gobierno dio un ultimátum a los manifestantes para que desbloqueen las carreteras en Ocoña, Chala y Majes.



Sin embargo, los mineros en situación informal han respondido con un rotundo no. Como consecuencia, ya se han registrado los primeros enfrentamientos con la policía, tanto en Ica como en la capital. Congresistas vinculados a este sector han reclamado al gobierno de Dina Boluarte, acusándolo de cerrar toda posibilidad de diálogo tras rechazar la Ley MAPE y negarse a ampliar el REINFO hasta el próximo año.



Según ellos, esta decisión ha sentenciado a más de 40 mil trabajadores a quedarse sin ingresos. Pese a ello, el ministro de Energía y Minas ha sido enfático: el Gobierno afirma no le ha quitado el trabajo a nadie.



Mientras tanto, los mineros realizan breves treguas con los transportistas para permitir el paso y evitar nuevas tragedias. Aun así, el ministro de Transportes ya ha advertido que no permitirán que esta situación continúe, y anunció que denunciarán penalmente a los dirigentes que lideren el paro.



Los más afectados siguen siendo los pasajeros, los transportistas y los ganaderos. En un gesto solidario, muchos de ellos han empezado a regalar leche a la población antes de que se eche a perder.



Aun así, denuncian que ya se han perdido miles de litros. Van casi dos semanas de bloqueo, y todo indica que una solución aún está lejos de llegar.



Además hoy día 12 de Julio

