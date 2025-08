GRABADO el 31-07-2025

Banca tradicional de Trujillo luce destruida en Plaza Mayor

Así luce una de las bancas tradicionales de la plaza mayor en Trujillo, que están hechas de mármol y al parecer es por el deterioro debido al tiempo que colapsó en sus bases, y no es la única que presenta este deterioro, sino que algunas de las bancas ya están presentando rajaduras y ya están para un mantenimiento.



Hay un video que está circulando en redes sociales dónde se enfoca el estado en que quedó esta banca, debido al supuesto choque de uno de los carritos con luces que transitan en el interior de la plaza y que unos testigos al grabar el deterioro de la banca afirman que uno de estos carritos que son utilizados con un tema de diversión fue el causante de este incidente.



Hasta el momento no se tiene una información exacta sobre este incidente, y ninguna autoridad de la Municipalidad Provincial de Trujillo sobre todo de la gerencia del PAMT no se pronuncia sobre esta situación y que medidas tendrán al respecto.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 01 de Agosto

