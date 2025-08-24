GRABADO el 24-08-2025

"OTRA VEZ EL ARBITRAJE EN CONTRA": REACCIONES tras UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor

UniversitariodeDeportes empató 0-0 con alianzalima en el estadio monumental. Al final del partido, los hinchas cremas conversaron con Depor para contarnos sus reacciones sobre el nivel del equipo de JorgeFossati y el arbitraje.



Desde Diario Depor

