GRABADO el 07-08-2025

Gustavo Petro envía mensaje tras polémica territorial con Perú en el Amazonas EN VIVO

El presidente de Colombia, GustavoPetro, reiteró este miércoles que Perú violó el tratado de Río de Janeiro al anexar un territorio que, según señaló, es de su país. Por ello anunció que podrían ir al "derecho internacional" si el Estado peruano se niega a dialogar en las instancias correspondientes. En ese contexto, el líder colombiano asistirá a la Ceremonia de Conmemoración del 206 aniversario de la BatalladeBoyacá y el 215 aniversario del EjercitoNacional.



