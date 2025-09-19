GRABADO el 19-09-2025

Alan Diez: "La figura del partido fue Sergio Peña" SEGMENTO TocoYMeVoy

Aunque Alianza Lima no pudo vencer a la U. de Chile y empató 0-0 en Matute, para Alan Diez hubo una figura clara: Sergio Peña, quien se echó el equipo al hombro pese a la expulsión de Zambrano y sostuvo el mediocampo íntimo en el duelo de Sudamericana.

Desde RPP Noticias

