Vladimiro Montesinos, Víctor Polay, Óscar Ramírez Durand (Feliciano) y Florindo Flores (Artemio), recluidos en la Base Naval del Callao, podrían ser trasladados al penal Ancón II. El jefe del Inpe, Iván Paredes, explica que esto se debe al vencimiento del convenio entre la Marina de Guerra del Perú y la institución que preside. Además, informa sobre el proceso del traslado.



