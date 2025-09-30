GRABADO el 30-09-2025

Alan Diez: "La U es el mejor equipo, pero Cusco puede dar la sorpresa" SEGMENTO TocoYMeVoy

Universitario avanza con paso firme en su camino hacia el tricampeonato. Alan Diez afirmó que la U es el mejor equipo del fútbol peruano, aunque no descartó que Cusco, de lograr una victoria ante Garcilaso, pueda volver a meterse en la pelea por el Torneo Clausura.



Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m.



