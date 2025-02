Una mujer fue víctima de un asalto cuando salía de su vivienda. Dos delincuentes a bordo de un mototaxi la interceptaron y, al intentar arrebatarle su morral, la arrastraron más de 15 metros por el pavimento hasta que lograron despojarla de sus pertenencias. En su bolso llevaba más de 800 soles, dinero que planeaba utilizar durante su estadía en Perú tras regresar de New Jersey.



La víctima, identificada como Lidia Neira Torres, de 64 años, sufrió fracturas en el tobillo y el calcáneo, además de quemaduras de segundo grado. Según su testimonio, logró ver el rostro de uno de los atacantes, quien vestía un polo naranja. “Sentí un jalón y de ahí no recuerdo más. Solo vi su cara”, relató. Actualmente, se encuentra recuperándose con el apoyo de una amiga.



Neira Torres denunció la falta de seguridad en la zona, asegurando que no hay presencia de policías ni serenazgo, lo que facilita el accionar de los delincuentes. “Aquí no pasa ni policía ni serenazgo”, declaró con indignación, exigiendo que las autoridades refuercen la vigilancia para evitar más robos.



EVALÚA NO REGRESAR AL PERÚ



Tras el traumático episodio, la mujer señaló que evaluará no regresar a Perú, ya que la inseguridad la ha dejado consternada. Mientras tanto, la policía investiga el caso con las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables del ataque.





