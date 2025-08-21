GRABADO el 21-08-2025

DOMINGO AL DÍA Policía fue ultimado por el peligroso Petares shorts

DOMINGO AL DÍA Policía fue ultimado por el peligroso Petares shorts



Juan Carlos Díaz, era un policía y padre de una niña de cinco años que fue ultimado por dos delincuentes en un enfrentamiento, uno de ellos ya había estado preso, pero fue liberado por el Ministerio Público.



