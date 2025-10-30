GRABADO el 30-10-2025

Tres tripulantes muer3n en accidente de helicóptero en la planta de gas Malvinas

Un helicóptero de la empresa Helisur se precipitó dentro del complejo de la planta de gas natural Pluspetrol Malvinas, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención (Cusco). Las tres personas que fallecieron eran piloto, copiloto y mecánico.
