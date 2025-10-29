GRABADO el 29-10-2025

SJM: Pasajeros captan asalto a camioneta en plena vía pública

Un pasajero de un bus registró el instante en que una camioneta fue interceptada y asaltada por presuntos delincuentes, quienes abandonaron el vehículo a pocas cuadras del lugar.

Serenos de la municipalidad acudieron rápidamente para controlar la situación y brindar apoyo. El hecho generó indignación entre los testigos y usuarios, que denunciaron la creciente inseguridad en la zona.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

