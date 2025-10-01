GRABADO el 01-10-2025

36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras el derrumbe de una iglesia en Etiopía.

El accidente ocurrió cuando decenas de fieles se encontraban en el templo autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar conforme avancen las labores de rescate. Noticias Internacional Caretas LoÚltimo

Un accidente dejó un fallecido y más de diez heridos tras el impacto de un camión..

La menor de solo 4 años, rompió protocolos para acercarse al Papa León XIV en el Vaticano..

NO ES LA PRIMERA VEZ. Detonan un explosivo por alquilar vivienda a extranjeros..

La presidenta se refirió a los jóvenes que protestaron contra su Gobierno como malos ejemplos..

El influencer chino Tang Feiji se estrelló y perdió la vida durante una transmisión en vivo..

Pescadores de Paita, Sechura y Catacaos bloquearon carreteras en un paro de 48 horas..

Óscar Arriola juró como comandante general de la PNP y prometió recuperar la confianza ciudadana..

El paro de transportistas y la ola de asesinatos Mar de Fondo.

Milett Figueroa aseguró que su relación con Marcelo Tinelli continúa y que solo fue una discusión..

Bus de la Policía atropelló a un adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano..

Un alpinista perdió la vida tras soltarse de su arnés en el monte Nama, para tomarse una selfie..

Ministro de Justicia admitió que efectivos policiales habrían filtrado información a El Monstruo.

Julio Raurau, dirigente de CONET Perú, propone armar a los choferes ante la ola de extorsiones..

Podemos darle ese nivel a nuestra maravilla", declara la ministra de Comercio Exterior y Turismo..

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

