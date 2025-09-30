GRABADO el 30-09-2025

Un alpinista perdió la vida tras soltarse de su arnés en el monte Nama, para tomarse una selfie.

El video del accidente se viralizó y reabre el debate sobre los riesgos de las fotografías extremas y la importancia de respetar los protocolos de seguridad en alta montaña.China MonteNama Accidente Montañismo Actualidad

Desde Revista CARETAS

Milett Figueroa aseguró que su relación con Marcelo Tinelli continúa y que solo fue una discusión..

Bus de la Policía atropelló a un adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano..

Un alpinista perdió la vida tras soltarse de su arnés en el monte Nama, para tomarse una selfie..

Ministro de Justicia admitió que efectivos policiales habrían filtrado información a El Monstruo.

Julio Raurau, dirigente de CONET Perú, propone armar a los choferes ante la ola de extorsiones..

Podemos darle ese nivel a nuestra maravilla", declara la ministra de Comercio Exterior y Turismo..

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo y capricornio .

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo y sagitario .

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra y acuario .

Horóscopo de la semana en Caretas Cáncer, escorpio y piscis .

Alan García fue as3sinado, declara Mauricio Mulder respecto a Alan García..

Caso Villarán: el suicidio imposible TresxSiete 179.

TRUMP Y PORKY ALINEADOS BERIT KNUDSEN PERÚ 2026.

El APRA VUELVE a la carga MAURICIO MULDER PERÚ 2026.

Cómo salvar MACHU PICCHU DESILÚ LEÓN PERÚ 2026.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.