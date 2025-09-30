GRABADO el 30-09-2025

La presidenta se refirió a los jóvenes que protestaron contra su Gobierno como malos ejemplos.

Sus declaraciones han generado diversas reacciones en medio del clima de tensión social.DinaBoluarte Perú Protestas PolíticaPeruana Juventud NoticiasPerú

Tacna: Seis delincuentes ingresaron a una vivienda en el distrito de AltoDeLaAlianza.

"El Gobierno evalúa declarar en estado de emergencia el sector transporte": Dina Boluarte.

Santiváñez Candidato Mar de Fondo.

La presidenta Dina Boluarte afirmó que su gestión está combatiendo al crimen organizado.

Tráiler cargado con arándanos se prendió fuego obligando el cierre de carriles en Panamericana..

Buses que decidieron no acatar la medida enfrentan hostigamientos y agresiones.

Perú fue elegido mejor destino de Sudamérica en los World Travel Awards 2025..

Un accidente dejó un fallecido y más de diez heridos tras el impacto de un camión..

36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras el derrumbe de una iglesia en Etiopía..

La menor de solo 4 años, rompió protocolos para acercarse al Papa León XIV en el Vaticano..

NO ES LA PRIMERA VEZ. Detonan un explosivo por alquilar vivienda a extranjeros..

El influencer chino Tang Feiji se estrelló y perdió la vida durante una transmisión en vivo..

Pescadores de Paita, Sechura y Catacaos bloquearon carreteras en un paro de 48 horas..

Óscar Arriola juró como comandante general de la PNP y prometió recuperar la confianza ciudadana..

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

