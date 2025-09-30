GRABADO el 30-09-2025

Bus de la Policía atropelló a un adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano.

La hija de la víctima denunció que no le permiten presentar la denuncia formal, lo que ha generado aún más indignación contra las autoridades. Testigos y familiares exigen justicia. Metropolitano PNP Justicia Independencia Perú

El influencer chino Tang Feiji se estrelló y perdió la vida durante una transmisión en vivo..

Pescadores de Paita, Sechura y Catacaos bloquearon carreteras en un paro de 48 horas..

Óscar Arriola juró como comandante general de la PNP y prometió recuperar la confianza ciudadana..

El paro de transportistas y la ola de asesinatos Mar de Fondo.

Milett Figueroa aseguró que su relación con Marcelo Tinelli continúa y que solo fue una discusión..

Un alpinista perdió la vida tras soltarse de su arnés en el monte Nama, para tomarse una selfie..

Ministro de Justicia admitió que efectivos policiales habrían filtrado información a El Monstruo.

Julio Raurau, dirigente de CONET Perú, propone armar a los choferes ante la ola de extorsiones..

Podemos darle ese nivel a nuestra maravilla", declara la ministra de Comercio Exterior y Turismo..

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo y capricornio .

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo y sagitario .

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra y acuario .

Horóscopo de la semana en Caretas Cáncer, escorpio y piscis .

Alan García fue as3sinado, declara Mauricio Mulder respecto a Alan García..

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

