González-Olaechea a gobierno de Petro: "Si fueran a La Haya, serían derrotados por goleada"

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, visitó los sets de Panamericana Televisión para hablar sobre la controversia generada a raíz de las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró que la isla Santa Rosa pertenece a territorio colombiano, cuestionando la soberanía peruana sobre dicho lugar.



En entrevista con Paola Moreno y Fernando Marcelo para 24 Horas Mediodía, el excanciller calificó como un "acto provocador" las expresiones del mandatario, que en reiteradas ocasiones cuestionó el gobierno de Dina Boluarte.



"En efecto, dije que (las declaraciones de Petro) eran un acto provocador y que no era la primera vez que el señor presidente Petro se manifestaba en términos hostiles respecto al Perú. Lo hizo desde el día 1 que el gobierno constitucional de la presidenta Boluarte asumió el poder", dijo.



SOBRE IR A LA CORTE DE LA HAYA



Asimismo, González-Olaechea se refirió a la posibilidad de que Colombia lleve el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, propuesta planteada por el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti: "Si fueran a La Haya serían derrotados por goleada", sostuvo.





