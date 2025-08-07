GRABADO el 07-08-2025

Tras luchar por su vida, menor falleció en hospital

Tras varios días de luchar por su vida, falleció Neymar, un adolescente de tan solo 13 años que fue víctima de un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado 28 de julio en la carretera Panamericana, a la altura del centro poblado de Pacanguilla. El menor viajaba junto a su madre en una motocar con dirección al campo cuando fueron embestidos violentamente por un camión.



Desde el día del accidente, Neymar permaneció internado en el hospital Regional de Lambayeque, aferrándose a la vida mientras su comunidad esperaba un milagro. El menor era un apasionado del fútbol, integraba las canteras del club defensor Pacanguilla y soñaba con llegar a ser jugador profesional. Su historia ha conmovido profundamente a quienes lo conocieron por su humildad y dedicación.



El adolescente vivía solo con su madre, ya que su padre falleció hace algún tiempo. Estudiaba en Pacanguilla, pero no dudaba en acompañarla al trabajo en el campo siempre que podía. Su partida ha generado una profunda tristeza entre sus vecinos, compañeros de equipo y docentes, quienes lo recuerdan como un niño alegre, trabajador y lleno de sueños.



