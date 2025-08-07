GRABADO el 07-08-2025

Gustavo Petro dice que Perú violó acuerdo sobre Isla Santa Rosa y pide llegar a un acuerdo (1/2)

Esta tarde, el presidente Gustavo Petro, brindó un extenso mensaje en la ciudad de Leticia, fronteriza con el Perú, en el marco de la ceremonia conmemorativa por la Batalla de Boyacá. Esto en medio de la tensión con nuestro país, al que acusó de apropiarse de territorio colombiano.



En su discurso, denunció que nuestro país habría violado el Tratado de Límites de 1934, al ocupar la isla de Santa Rosa sin un acuerdo bilateral, como establece dicho tratado. Indicó que el referido territorio es nuevo y que surgió en los años 50, y que su soberanía debe definirse en conjunto con Colombia.



"No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó. No se hizo el acuerdo para definir de quién es la isla Santa Rosa. Anda la prensa colombiana buscando una tesis peruana de que la isla de Santa Rosa es una extensión de la isla de Chinería. Tenemos las pruebas Santa Rosa no es una extensión de Chinería, señaló.



Invito al pueblo peruano, bolivariano, ecuatoriano, brasileño, cercano, vecino, al pueblo venezolano, a juntarnos para salvar la selva amazónica. El enemigo son mafias que vienen de todos los países. Mafias armadas, dispuestas a matar. No quieren que el río Amazonas lleve prosperidad, sino cocaína.



La minería está destruyendo la vida. En la selva amazónica no debe haber minería. Y se viste de diversas formas, fue lo más resaltante del mensaje de Petro Urrego. También habló sobre pérdida que tuvo su país de parte del mar Caribe tras un litigio internacional con Nicaragua.



