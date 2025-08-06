GRABADO el 06-08-2025

Joven huye de disparos en Gaza mientras iba por alimentos viral El Comercio

Un video estremecedor muestra a una joven palestina huyendo de disparos mientras intentaba conseguir alimentos cerca de un centro de ayuda en Gaza. Las imágenes, captadas cerca de una instalación operada por la Fundación Humanitaria de Gaza, han sido verificadas por Reuters mediante análisis satelital. Se confirma que los disparos ocurrieron a unos 650 metros del punto de distribución, mientras otros civiles permanecían ocultos tras montículos de tierra para protegerse.

noticiashoy breakingnews internacionales Gaza Palestina conflicto crisishumanitaria disparos ayudahumanitaria videoimpactante Reuters verificación videoverificado centrohumanitario zonaenconflicto

elcomercio

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Nutricionista Peruano

Día del Nutricionista Peruano

Batalla de Junín

Batalla de Junín

Caída de bomba atómica en la ciudad japonesa de Hiroshima

Caída de bomba atómica en la ciudad japonesa de Hiroshima

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Feria Internacional del Libro de Lima FIL-LIMA

Feria Internacional del Libro de Lima FIL-LIMA

Creación del distrito de Pachacámac

Creación del distrito de Pachacámac

