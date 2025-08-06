Joven huye de disparos en Gaza mientras iba por alimentos viral El Comercio
Un video estremecedor muestra a una joven palestina huyendo de disparos mientras intentaba conseguir alimentos cerca de un centro de ayuda en Gaza. Las imágenes, captadas cerca de una instalación operada por la Fundación Humanitaria de Gaza, han sido verificadas por Reuters mediante análisis satelital. Se confirma que los disparos ocurrieron a unos 650 metros del punto de distribución, mientras otros civiles permanecían ocultos tras montículos de tierra para protegerse.
noticiashoy breakingnews internacionales Gaza Palestina conflicto crisishumanitaria disparos ayudahumanitaria videoimpactante Reuters verificación videoverificado centrohumanitario zonaenconflicto
